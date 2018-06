The Night Flight Orchestra – Video zu „Lovers In The Rain“

08.06.2018

Die aus Mitgliedern von SOILWORK und ARCH ENEMY bestehenden THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA haben ein Video zu ihrem Song „Lovers In The Rain“ ins Netz gestellt. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album „Sometimes The World Ain’t Enough“, das am 29. Juni über Nuclear Blast in den Handel kommen wird.

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA dazu: „Dieses Video zu drehen, war wie verschiedene Dimensionen in einem Space Cocktail zu vereinen. Während des Drehs mussten die Bandmitglieder bei der Steuerbehörde anrufen, um ihre Namen im System bestätigen zu lassen, um sicher zu gehen, nicht jeglichen Kontakt zur Realität verloren zu haben. Das Ergebnis ist absolut verzaubernd und nimmt Euch mit auf eine Reise, die Ihr nicht so schnell vergessen werdet. Viel Spaß!“

„Sometimes The World Ain’t Enough“ wurde erneut von der THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA selbst produziert und im Handsome Hard Music / Larsson Music Studio sowie im Nordic Sound Lab in Sakra, Schweden aufgenommen. Den Mix übernahm Bandmitglied Sebastian Forslund [Gitarre/Percussion] und fürs Mastering zeichnet Thomas ‚Plec‘ Johansson im The Panic Room verantwortlich.

Foto: Emelie Lager