The Order Of Apollyon – zeigen ein Lyric-Video zu „Rites Of The Immolator“

21.08.2018

Die aus Frankreich stammenden Black / Death Metaller THE ORDER OF APOLLYON haben ein Lyric-Video zu ihrem neuen Song „Rites Of The Immolator“ vorgestellt. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album, das auf den Titel „Moriah“ getauft wurde und am 26. Oktober über Agonia Records erscheinen soll.

THE ORDER OF APOLLYON-Frontmann BST dazu: „Unsere dritte Veröffentlichung ist mit Sicherheit das stringenteste und reifste Werk, das wir je gemacht haben. Die Tatsache, dass wir zum ersten Mal in unserer Geschichte ein stabiles Line-Up mit gleichermaßen investierten Musikern hatten, hat das möglich gemacht und den Produktionsprozess mit starker kreativer Energie erfüllt.“

THE ORDER OF APOLLYON wurden 2008 von den damals bei den Death Metallern ABORTED aktiven Musikern BST [Gitarre und Vocals] sowie Drummer Dan Wilding gegründet. Zwei Jahre später veröffentlichte die Formation ihr Debüt „The Flesh“ über Listenable Records.

Album VÖ: 26. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Lies Of Moriah

02. Rites Of The Immolator

03. Grey Father

04. The Cradle

05. The Original Cries Of Jerusalem

06. Trident Of Flesh

07. Soldat

08. A Monument

Foto: S.A.