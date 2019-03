The Raven Age – haben Video zu „The Day The World Stood Still“ veröffentlicht

07.03.2019

Die britische Metalcore-Band THE RAVEN AGE hat ein Video zu ihrem Song „The Day The World Stood Stil“ ins Netz gestellt. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album „Conspiracy“, das morgen, am 8. März 2019, in den Handel kommen soll. THE RAVEN AGE werden George Harris, Sohn von IRON MAIDEN-Bassist Steve Harris, angeführt.

THE RAVEN AGE-Gitarrist George Harris dazu: „Diesen Song hat unser neuer Gitarrist Tony eingebracht und er hat sich schnell zu einem unserer Lieblingsstücke entwickelt. Das ist ein harter, groove-orientierter Song mit haufenweise eingängigen Melodien, geiler Gitarrenarbeit und ein paar meiner liebsten Drumbeats von Oats… Ich ziehe meinen Hut vor Tony dafür, dass er diese geile Nummer geschrieben hat!“

Album VÖ: 08. März 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Bloom Of The Poison Seed

02. Betrayal Of The Mind

03. Fleur De Lis

04. The Day The World Stood Still

05. Stigmata

06. Surrogate

07. Seventh Heaven

08. Forgotten World

09. The Face That Launched A Thousand Ships

10. Tomb Of The Unknown Soldier

11. Scimitar

12. Grave Of The Fireflies

Foto: The Raven Age