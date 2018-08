The Skull – veröffentlichen Video zu „Ravenswood“

03.08.2018

Die um Sänger Eric Wagner und Bassist Ron Holzner [beide ehemals bei TROUBLE] versammelten THE SKULL haben einen Videoclip zu ihrem Song „Ravenswood“ veröffentlicht. Die Nummer bildet den Titeltrack zu ihrem zweiten Album, das am 7. September über Tee Pee Records in den Handel kommen soll.

In den Reihen von THE SKULL befinden sich zudem der langjährige CATHEDRAL-Drummer Brian Dixon sowie die Gitarristen Lothar Keller [SACRED DAWN] und Rob Wrong [WITCH MOUNTAIN]. Gemeinsam hat sich die Truppe dem traditionellen Doom Metal verschrieben und wird nach eigener Aussage stark von den Genre-Pionieren BLACK SABBATH beeinflusst.

Mit ihrem vor drei Jahren erschienenen Debüt-Album „For Those Which Are Asleep“ schafften es THE SKULL 2014 rund um den Globus an die Spitze etlicher Bestenlisten des damaligen Jahres. Mit „The Endless Road Turns Dark“ verspricht die Band, auf diesem soliden Fundament aufzubauen und den klassischen Doom-Sound mit aktuellen Hörgewohnheiten zu verbinden.

Album VÖ: 07. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Endless Road Turns Dark

02. Ravenswood

03. Breathing Underwater

04. The Longing

05. From Myself Depart

06. As the Sun Draws Near

07. All That Remains [Is True]

08. Thy Will Be Done

Foto: The Skull