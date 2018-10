The Smashing Pumpkins – veröffentlichen neues Video

15.10.2018

Die Alternative Rock-Band THE SMASHING PUMPKINS hat ein neues Video zu dem Song „Silvery Sometimes (Ghosts)“ veröffentlicht. Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Die neue LP „Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 LP: No Past. No Future. No Sun.“ erscheint am 16. November 2018. Die LP ist die erste der Band seit 18 Jahren, auf der die Gründungsmitglieder Corgan, Iha und Chamberlin, zusammen mit dem langjährigen Gitarristen Jeff Schroeder, vertreten sind.