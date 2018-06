The Spirit – Lyric-Video zum neu aufgelegten Debüt

18.06.2018

Die Saarbrücker Melodic Black/Death Metaller THE SPIRIT haben ein Lyric-Video zu ihrem Song „The Clouds Of Damnation“ vorgestellt. Die Nummer bildet obendrein die erste Single zu ihrem kommenden Album „Sounds From The Vortex“, das am 10. August erscheinen wird. Die Truppe hatte Ihr Debüt ursprünglich 2017 in Eigenregie veröffentlicht, nun erfolgt jedoch die Neuauflage durch das Donzdorfer Label.

THE SPIRIT werden auf dem diesjährigen „Party.San Open Air“ eine Release-Show für ihr neu aufgelegtes Debüt-Album spielen. Im Herbst begibt sich das Quartett aus dem Saarland dann auf die „Death… Is Just The Beginning“-Europatour im Vorprogramm von HYPOCRISY und den Kanadiern KATAKLYSM.

18.10. D Wiesbaden – Schlachthof

19.10. D Stuttgart – LKA Longhorn

20.10. D Munich – Backstage

21.10. CZ Zlín – Masters of Rock Café

23.10. H Budapest – Barba Negra

24.10. A Vienna – Arena

25.10. PL Wrocław – Zaklęte Rewiry

26.10. D Geiselwind – MusicHall

27.10. I Milan – Live Music Club

28.10. CH Pratteln – Z7

29.10. F Lyon – Ninkasi Kao

31.10. E Madrid – Sala Mon

01.11. E Barcelona – Razzmatazz 2

02.11. F Limoges – CC John Lennon

03.11. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

04.11. B Antwerp – Trix

05.11. D Hamburg – Docks

06.11. S Gothenburg – Trädgår’n

07.11. S Stockholm – Fryshuset

09.11. FIN Helsinki – The Circus

10.11. FIN Tampere – Pakkahuone

12.11. DK Copenhagen – Pumpehuset

13.11. NL Leeuwarden – Neushoorn

14.11. D Berlin – Kesselhaus

15.11. D Dresden – Eventwerk

16.11. D Oberhausen – Turbinenhalle 2

17.11. D Leipzig – Hellraiser

Album VÖ: 10.08.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Sounds From The Vortex

02. Cosmic Fear

03. The Clouds Of Damnation

04. Cross The Bridge To Eternity

05. Illuminate The Night Sky

06. The Great Mortality

07. Fields Of The Unknown

Foto: Natalia Kempin