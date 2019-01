The Three Tremors – kredenzen Video zu „Wrath Of Asgard“

28.01.2019

Die um Tim „Ripper“ Owens [Ex-JUDAS PRIEST, Ex-ICED EARTH], Sean Peck [CAGE, DEATH DEALER, DENNER+SHERMANN] und Harry Conklin [JAG PANZER] versammelten U.S. Metaller THE THREE TREMORS haben mit „Wrath Of Asgard“ einen neuen Song inklusive Video verfügbar gemacht. Die Nummer entstammt ihrem am 18 Januar erschienenen Debüt-Album.

Die Band hat laut ihrer Pledge Music-Seite bereits eine Europatour gebucht. Als Begleitband für die unter den Namen THE THREE TREMORS vereinten Sänger wird dabei das Line-Up von Sean Pecks Hauptband CAGE fungieren: David Garcia [Guitar], Casey Trask [Guitar], Alex Pickard [Bass] und Sean Elg [Drums]

Der Name THE THREE TREMORS wurde ursprünglich im Jahr 2000 für ein vergleichbares Projekt von IRON MAIDEN-Sänger Bruce Dickinson, JUDAS PRIEST-Frontmann Rob Halford und QUEENSRYCHE-Stimme Geoff Tate gewählt. Ehe die Zusammenarbeit wieder ad acta gelegt wurde, benannte sich das Trio aus Angst vor rechlichen Schwierigkeiten jedoch in TRINITY um.

Foto: The Three Tremors