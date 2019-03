The Treatment – zeigen Video zu „Hang Them High“

07.03.2019

Die britischen Hard Rocker THE TREATMENT haben ein Video zu „Hang Them High“ von ihrem kommenden Album „Bite Back“ ins Netz gestellt. Das inzwischen vierte Album des 2008 gegründeten Quintetts aus Cambridge wird hierzulande am 22. März über das italienische Label Frontiers Music erscheinen. Mit „Bite Back“ gibt es schon einen ersten Song zu hören:

„Power Crazy“ bietet eine maßgebliche Neuerung, denn THE TREATMENT stellen auf der Platte ihren neuen Sänger Tom Rampton vor, den die Band als vergleichbar mit AC/DC-Sänger Bon Scott ankündigt. Ihr bisheriger Frontmann Matt Jones hatte die Band 2015 nach zwei Alben und einer EP mit Coversongs verlassen.

Album VÖ: 22. März 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Let’s Get Dirty

02. Rising Power

03. On The Money

04. Bite Back

05. Luck Of The Draw

06. Hang Them High

07. Scar With Her Name

08. King Of The City

09. Waiting For The Call

10. Laying It Down

11. The Fighting Song

12. Falling Down

Foto: The Treatment