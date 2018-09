The Unity – zeigen das Video zu „The Storm“

08.09 .2018

Die u.a. um die beiden GAMMA RAY-Musiker Henjo Richter [Gitarre] und Michael Ehré [Drums] versammelten Power Metaller THE UNITY haben mit „The Storm“ einen weiteren Song von ihrem neuen Album „Rise“ mitsamt Video vorgestellt. Der zweite Langspieler der Band erscheint am 14. September 2018 über SPV/Steamhammer.

„Rise“ wurde erneut von der Band selbst produziert, wobei sich THE UNITY ebenfalls einmal mehr mit dem spanischen Tonmeister Miquel A. Riutort für Mix und Mastering zusammentaten. Drummer Michael Ehré über das neue Material: „Die neuen Songs reflektieren die tolle Energie und extrem enthusiastische Rektion bei unseren Konzerten, aber auch das positive Medienecho.“

Album VÖ: 14. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Revenge

02. Last Betrayal

03. You Got Me Wrong

04. The Storm

05. Road To Nowhere

06. Welcome Home

07. All That Is Real

08. No Hero

09. The Willow Tree

10. Above Everything

11. Children Of The Light

12. Better Day

13. L.I.F.E.

Foto: The Unity