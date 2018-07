The Vintage Caravan – stellen neue Single „Reflections“ vor

01.07.2018

Das isländische Classic Rock-Trio THE VINTAGE CARAVAN hat mit „Reflections“ eine Single zu seinem kommenden Album „Gateways“ vorgestellt. Das vierte Studioalbum der Truppe wird am 31. August 2018 über Nuclear Blast in den Handel kommen.

THE VINTAGE CARAVAN-Frontmann Óskar Logi über den Song: „Wir freuen uns sehr, euch endlich den ersten Track von »Gateways« vorstellen zu können. Er steckt einfach voller Energie, ist hart und melodisch. Der Song war schnell fertig, was das Songwriting anbelangt, jedoch haben wir viel Zeit und Arbeit in Mix und Mastering gesteckt, damit er [und das gesamte Album] so gut wie möglich klingt. Wir sind wirklich stolz auf das Endergebnis und hoffen, dass auch ihr Freude an ‚Reflections‘ findet!“

Album VÖ: 31. August 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Set Your Sights

02. The Way

03. Reflections

04. On The Run

05. All This Time

06. Hidden Streams

07. Reset

08. Nebula

09. Farewell

10. Tune Out

11. The Chain [FLEETWOOD MAC-Cover]

Foto: Arne Cardinals