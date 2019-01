Therapy? – zeigen Video zu „Kakistocracy“

25.01.2019

Die nordirischen Rocker THERAPY? haben einen Videoclip zu ihrem Song „Kakistocracy“ ins Internet gestellt. Die Nummer kommt von ihrem mittlerweile 15. Album, das auf den Namen „Cleave“ hört und im vergangenen September über Marshall Records erschienen ist. Hier der Videoclip:

THERAPY?-Frontmann Andy Cairns über den Song: „Unser Bassist Michael McKeegan hat mir dieses Riff geschickt. Es war so ein Midtempo-Ding mit heavy Groove und klang ein bisschen nach HELMET. Wir hatten schon länger an einer Songidee basierend auf der Zeile ‚It’s okay not to be okay‘ gebastelt und als wir das Riff hörten, war das ein solcher Kopfnicker, dass wir uns an ‚Unbeliever‘ von ‚Troublegum‘ erinnert fühlten.“

Foto: Tom Hoad