Threshold – geben Support für ihre Mammut-Tour bekannt

13.06.2018

Die britischen Progressive Metaller THRESHOLD werden sich im kommenden Herbst auf Tour durch Europa begeben. Auf der „Legends Of The Shires Whole Album Tour“ wird die Truppe aus Surrey ihr im vergangenen September erschienenes Doppelalbum „Legends Of The Shires“ in voller Länge performen. Als Support wurden nun THE SILENT WEDDING und die Schweizer Hard Rocker MAXXWELL bekannt.

Mit ihrem 8. September 2017 erschienenen 2CD-Album „Legends Of The Shires“ schafften es THRESHOLD auf einen beachtlichen 13. Platz der deutschen Albumcharts. Ihre höchste Chartplatzierung erreichten die Briten in Schweden [Platz #12], in der Schweiz reichte es immerhin für Platz #14 und in Österreich noch für Position #31.

„Legends Of The Shires“ ist das erste THRESHOLD-Album seit dem 1994 veröffentlichten „Psychedelicatessen“, auf dem Sänger Glynn Morgan am Mikrofon steht. Auch Gründungsmitglied John Jeary, der die Band nach dem 2002er Album „Critical Mass“ verließ, leistet auf der Platte einen Gastbeitrag.

Foto: Robert Burress