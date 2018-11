Thy Art Is Murder – veröffentlichen neue Single „Death Perception“

24.11.2018

Die australischen Deathcore-Veteranen THY ART IS MURDER haben mit „Death Perception“ eine neue Single inklusive dazu passendem Lyric-Video ins Netz gestellt. Die Nummer kommt von ihrem nacht wie vor aktuellen Album „Dear Desolation“, das bereits 2017 weltweit in den Handel gekommen ist.

Für Mix und Mastering von „Dear Desolation“ arbeiteten THY ART IS MURDER mit Will Putney, der sich bereits um den Sound von Bands wie PIG DESTROYER, MISS MAY I oder BODY COUNT verdient machte, in den „Graphic Nature Audio“-Studios in New Jersey zusammen. Das Artwork stammt von Eliran Kantor [u.a. HATEBREED, TESTAMENT, ICED EARTH, SODOM]

Foto: Thy Art Is Murder