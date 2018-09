Tokyo Blade – präsentieren Video zu „Black Water“

11.09.2018

Die New Wave Of British Heavy Metal-Urgesteine TOKYO BLADE haben ein Video zu ihrem neuen Song „Black Water“ ins Netz gestellt. Die Nummer kommt von ihrem nächsten Album, das den Titel „Unbroken“ tragen wird und am 21. September über Cradiz Music in die Läden kommen soll.

Die Veröffentlichung von „Unbroken“ bedeutet für TOKYO BLADE eine kleine Reunion, denn auf diesem Album kehrt Original-Sänger Alan Marsh zu der Band zurück. Marsh hatte auf dem legendären Debüt der Truppe gesungen und war zuletzt auf dem 1998 erschienenen Album „Pumphouse“ zu hören.

Album VÖ: 21. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Devil’s Gonna Bring You Down

02. Bullet Made Of Stone

03. Burn Down The Night

04. The Man In Black

05. No Time To Bleed

06. Dead Again

07. Bad Blood

08. Black Water

09. Stings Like An Open Wound

10. The Last Samurai

11. My Kind Of Heaven

Line-Up

Alan Marsh – Vocals

Andy Boulton – Guitars

John Wiggins – Guitars

Andy Wrighton – Bass

Steve Pierce – Drums

Foto: Tokyo Blade