Treat – enthüllen Video zu „Build The Love“ vom nächsten Album

09.06.2018

Die schwedischen Hard Rocker TREAT haben ein Video zu ihrem Song „Build The Love“ veröffentlicht. Der Clip stellt den ersten Vorgeschmack zum neuen Album der Truppe dar, das den Titel „Tunguska“ tragen und am 14. September über das italienische Label Frontiers Music erscheinen soll.

TREAT-Frontmann Anders Wikstrom erklärt den Titel: „Der Albumtitel bezieht sich auf eine ziemlich große Explosion, die sich 1908 in Sibirien ereignet hat, aber metaphorisch steht ‚Tuguska‘ für das letzte Puzzleteil unserer Reunion, das nun eingefügt wurde. Es hebt die einzigartige Musikalität, die wir in unsere kreativen Prozess über die Jahre gemeinsam entwickelt haben, hervor, aber es illustriert auch, wie sich unsere Alben im 21. Jahrhundert anhören und anfühlen sollen. Wir haben uns tiefere Gedanken über die Texte gemacht und die Produktion ist jetzt definierter, da wir den harten, kantigen Kram mit der sanfteren Seite der Band koexistieren lassen.“

Für die erwähnte Produktion ihres mittlerweile achten Albums taten sich TREAT mit dem Produzenten, Songwriter und erklärtem Fan der Schweden Peter Mansson zusammen. Er produzierte „Tunguska“ in Zusammenarbeit mit Bandkopf Anders Wikstrom und hat auch in der Vergangenheit schon mit der Formation gearbeitet.

Album VÖ: 14.09.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Progenitors

02. Always Have, Always Will

03. Best Of Enemies

04. Rose Of Jericho

05. Heartmath City

06. Creeps

07. Build The Love

08. Man Overboard

09. Riptide

10. Tomorrow Never Comes

11. All Bets Are Off

12. Undefeated

Foto: Treat