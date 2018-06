Tremonti – stellen neuen Song „As Silence Becomes Me“ vor

02.06.2018

Die um den ALTER BRIDGE-Gitarristen Mark Tremonti versammelten TREMONTI haben mit „As Silence Becomes Me“ einen weiteren Song von ihrem nächsten Album vorgestellt. Die Platte wird den Titel „A Dying Machine“ tragen und soll am 8. Juni über das österreichische Label Napalm Records in die Läden kommen.

Für „A Dying Machine“ arbeiteten TREMONTI mit Produzent Michael „Elvis“ Baskette zusammen, der bisher für sämtliche Alben der Formation sowie die letzten vier Studiowerke von ALTER BRIDGE an den Reglern saß. Bei der CD handelt es sich obendrein um das erste Konzeptalbum in der Schaffensgeschichte von TREMONTI.

Die Story zu „A Dying Machine“ fiel Bandgründer Mark Tremonti auf der letzten Tour mit ALTER BRIDGE ein, auf der er auch den Titeltrack schrieb. Seither wurde die Handlung zusammen mit dem kalifornischen Science Fiction-Author John Shirley zu einem Epos, das zum Anbruch des nächsten Jahrhunderts angesiedelt ist, ausgearbeitet.

Album VÖ: 08.06.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Bringer Of War

02. From The Sky

03. A Dying Machine

04. Trust

05. Throw Them To The Lions

06. Make It Hurt

07. Traipse

08. The First The Last

09. A Lot Like Sin

10. The Day When Legions Burned

11. As The Silence Becomes Me

12. Take You With Me

13. Desolation

14. Found

Foto: Tremonti