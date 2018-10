Trivium – zeigen das Video zu „The Wretchedness Inside“

02.10.2018

Die amerikanischen Modern Metal-Überflieger TRIVIUM haben ein Video zu ihrem Song „The Wretchedness Inside“ im Internet veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem nach wie vor aktuellen Album „The Sin And The Sentence“, das im Oktober 2017 über Roadrunner Records erschienen ist.

TRIVIUM, die 2016 mit Alex Bent einen neuen Drummer an Bord genommen haben, befinden sich derzeit mit ihren Kollegen AVATAR und LIGHT THE TORCH auf Tour durch die Vereinigten Staaten. Die 25 Termine umfassende Tour wird noch bis Anfang November andauern.

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Sin And The Sentence

02. Beyond Oblivion

03. Other Words

04. The Heart From Your Hate

05. Betrayer

06. The Wretchedness Inside

07. Endless Night

08. Sever The Hand

09. Beauty In The Sorrow

10. The Revanchist

11. Thrown Into The Fire

Line-Up

Matt Heafy – Vocals, Guitars

Corey Beaulieu – Gutiars

Paolo Gregoletto – Bass

Alex Bent – Drums

Foto: Justin Borucki