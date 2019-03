Týr – zeigen Videoclip zu „Ragnars Kvæði“

06.03.2019

Die von den Färöer-Inseln stammenden Folk Metaller TÝR haben jüngst einen Videoclip zu ihrem Song „Ragnars Kvæði“ ins Netz gestellt. Die Nummer stammt von ihrem kommenden Album „Hel“, das schon am 08. März über Metal Blade Records erscheinen wird. Hier der versprochene Videoclip:

TÝR-Frontmann Heri Joensen über das neue Album: „Wir sind diesmal etwas anders an die Sache herangegangen. Ich habe gemerkt, dass ich wahrscheinlich noch unter 50 an einem Herzinfarkt sterben würde, wenn wir unsere Alben weiter so machen würden wie bisher. Darum habe ich unsere Rezept etwas geändert und es hat diesmal eben ein bisschen länger gedauert.“

Album VÖ: 08. März 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Gates Of Hel

02. All Heroes Fall

03. Ragnars Kvæði

04. Garmr

05. Sunset Shore

06. Downhill Drunk

07. Empire Of The North

08. Far From The Worries Of The World

09. King Of Time

10. Fire And Flame

11. Against The Gods

12. Songs Of War

13. Alvur Kongur

Foto: Tim Tronckoe