U.D.O. – feiern Premiere des Videos zu „One Heart One Soul“

07.07.2018

Die um den ehemaligen ACCEPT-Frontmann Udo Dirkschneiider versammelten U.D.O. haben mit „One Heart One Soul“ einen Videoclip zu ihrem kommenden Album vorgestellt. Selbige hört auf den Namen „Steelfactory“ und soll am 31. August über das Hamburger Label AFM Records erscheinen. Hier das Video:

AFM beschreiben das neue U.D.O.-Album folgendermaßen: „‘Steelfactory‘ ist ein zeitloses Heavy Metal-Album geworden und daher das beeindruckende Statement eines wahren Meisters seines Fachs. Mit seinem erdigen, druckvollen Sound, der in Zusammenarbeit mit dem dänischen Produzenten Jacob Hansen [u.a. VOLBEAT] entstand, trifft ‚Steelfactory‘ genau den Nerv der Zeit […].“

Album VÖ: 31.08.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Tongue Reaper

02. Make The Move

03. Keeper Of My Soul

04. In The Heat Of The Night

05. Raise The Game

06. Blood On Fire

07. Rising High

08. The Devil Is An Angel [Bonustrack]

09. Hungry And Angry

10. One Heart One Soul

11. Pictures In My Dreams [Bonustrack]

12. A Bite Of Evil

13. Eraser

14. Rose In The Desert

15. The Way

Foto: AFM Records