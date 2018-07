Unearth – hört jetzt die neue Single „Incinerate“

03.07.2018

Die U.S.-amerikanischen Metalcore-Veteranen UNEARTH haben mit „Incinerate“ jüngst ihre neueste Single vorgestellt. Die Nummer fungiert dabei als Vorgeschmack auf ihr nächstes volles Album, das den Titel „Extinction[s]“ tragen wird und im Herbst diesen Jahres über Century Media Records erscheinen soll.

UNEARTH-Frontmann Trevor Phipps über den Song: „‚Incinerate‘ bietet die rohe Aggression unseres frühen Materials und beinhaltet gleichzeitig auch Elemente, die wir erst später übernommen haben. Textlich soll es in dem Song um Einigkeit in einer Zeit zunehmender Polarisation rund um den Globus gehen. Man sagt uns ständig, dass wir uns mit unseren Nachbarn nicht verstehen können, weil sie vielleicht andere Ansichten haben könnten. Das Thema ist also der Glaube an die Menschheit und daran, dass wir zusammenkommen können, um gegen die zu kämpfen, die uns willentlich spalten.“

Für ihr inzwischen siebtes Album haben UNEARTH mit Produzent Will Putney [u.a. EVERY TIME I DIE, BODY COUNT, GOJIRA, THY ART IS MURDER, SILENT PLANET] zusammengearbeitet. Außerdem hat Adam Dutkiewicz, bekannt von KILLSWITCH ENGAGE, die Drumspuren für „Extiction[s]“ aufgenommen.

Foto: Unearth