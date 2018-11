Unearth – stellen Musikvideo zu „One With The Sun Bereit“

16.11.2018

Angesichts der immer näher rückenden Veröffentlichung ihres neuesten Albums hat die Metalcore-Truppe UNEARTH ein Video zu ihrem neuen Song „One With The Sun“ vorgestellt. Ihre neue Platte „Extinction[s]“ wird am 23. November über Century Media Records in die Regale kommen. Hier der Clip:

UNEARTH über den Song: „‚Incinerate‘ bietet die Aggression unseres frühen Materials in Verbindung mit Elementen, die wir seither in unseren Sound aufgenommen haben. Inhaltlich ist es ein Song, der in Zeiten starker Polarisation Einheit demonstrieren soll.“

Album VÖ: 23. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Incinerate

02. Dust

03. Survivalist

04. Cultivation Of Infection

05. The Hunt Begins

06. Hard Lines Downfall

07. King Of The Arctic

08. Sidewinder

09. No Reprisal

10. One With The Sun

Foto: Unearth