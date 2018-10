Unleashed – bringen Lyric-Video zu „The Hunt For White Christ“ an den Start

13.10.2018

Die schwedischen Death Metaller UNLEASHED haben mit „The Hunt For White Christ“ den Titeltrack ihres nächsten Albums inklusive passendem Lyric-Video ins Netz gestellt. Die Platte wird am 26. Oktober über Napalm Records erscheinen. Seht Euch nachstehend das Lyric-Video an:

„The Hunt For White Christ“ ist bereits das vierte Album, für dessen Inhalt UNLEASHED sich von skandinavischer Mythologie und Geschichte inspirieren lassen. Die fortlaufende Geschichte über Odalheim und die Krieger vom Midgard wurde von Bandkopf Johnny Hedlund erdacht und ausgearbeitet.

Hedlund über das neue UNLEASHED-Album: „Auf dem Weg zum 30. Geburtstag der Band im Jahr 2019 kommt nun unser 13. Album ‚The Hunt For White Christ‘. Die Band freut sich sehr darauf, unsere Krieger rund um den Globus auf Tour und Festivals wiederzusehen und wir sind gespannt auf Eure Meinungen zur neuen Platte! Und seid versichert: Odalheim wird uns gehören! Lasst die Jagd beginnen!“

Album VÖ: 26. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Lead Us Into War

02. You Will Fall

03. Stand Your Ground

04. Gram

05. Terror Christ

06. They Rape The Land

07. The City Of Jorsala Shall Fall

08. The Hunt For White Christ

09. Vidaurgelmthul

10. By The Western Wall

11. Open To All The World

Line-Up

Johnny Hedlund – Bass, Vocals

Tomas Måsgard – Guitar

Fredrik Folkare – Guitar

Anders Schultz – Drums

Foto: Unleasehd