Uriah Heep – kündigen neues Album an und stellen Single vor

05.06.2018

Die britischen Classic Rock-Legenden URIAH HEEP haben noch für dieses Jahr ein neues Album namens „Living The Dream“ angekündigt. Ihre nunmehr 25. Studioplatte wird hierzulande am 14. September über das italienische Label Frontiers Music in die Regale kommen. Mit „Grazed By Heaven“ hat die Band bereits eine erste Single vorgestellt.

Der Text zu „Grazed By Heaven“ wurde von SONS OF APOLLO-Sänger Jeff Scott Soto verfasst. Soto äußerte sich zu seinem Beitrag bei URIAH HEEP wie folgt: „In der Nummer geht es ganz offensichtlich im sexuelle Spannung – etwa so in ‚Fifty Shades Of Grey‘ – und Verlangen und darum, wie es die größte Erfüllung sein kann, sich mit der Person, die die Kontrolle übernimmt, wohlzufühlen. Das alles ist recht eindeutig, es geht um Fantasie und Lust. Der Song ist ziemlich sexy und hat darum natürlich auch einen sexy Text verdient.“

Für die Aufnahmen zu „Living The Dream“ taten sich URIAH HEEP mit dem kanadischen Produzenten Jay Ruston zusammen. Ruston arbeitete jüngst mit Bands wie FOZZY, STONE SOUR und den Thrash Metallern ANTHRAX zusammen. „Living The Dream“ wird zusammen mit einer DVD, die Videoclips und ein Making-Of bietet, erscheinen.

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Grazed By Heaven

02. Living The Dream

03. Take Away My Soul

04. Knocking At My Door

05. Rocks In The Road

06. Waters Flowin‘

07. It’s All Been Said

08. Goodbye To Innocence

09. Falling Under Your Spell

10. Dreams Of Yesteryear

11. Take Away My Soul [Alternate Version]

Line-Up

Mick Box – Lead Guitar, Vocals

Phil Lanzon – Keyboards, Vocals

Bernie Shaw – Lead Vocals

Dave Rimmer – Bass Guitar, Vocals

Russell Gilbrook – Drums, Percussion

Foto: Heiko Roith