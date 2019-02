Vader – versprechen neue EP „Thy Messenger“ für Anfang Sommer

14.02.2019

Die polnischen Death Metal-Könige VADER haben mit „Thy Messenger“ eine neue EP in Aussicht gestellt. Die Polen haben die vier bis fünf Songs, die sich auf der Platte befinden sollen, binnen einer Woche in den „Hertz Studios“ in ihrem Heimatland eingespielt. Weitere Details sollen in Kürze folgen.

Frontmann Piotr „Peter“ Wiwczarek sagte über das aktuelle VADER-Album „The Empire“:„Wenn ich ein neues Album aufnehme, dann passiert sehr viel Spontanes im Studio und ich bin nie sicher, wie die Platte klingen wird, bis sie fertig ist. Vielleicht ist es ja thrashiger geworden, weil ich in der Zeit der Entstehung die gleiche Musik gehört habe wie damals in den 80ern.“

Foto: Vader