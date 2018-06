Van Canto – neues Album „Trust In Rust“ am 10. August

07.06.2018

Die deutschen A Cappella-Metaller VAN CANTO haben für den 10. August ein neues Album mit dem Titel „Trust In Rust“ angekündigt. Die Platte wird einmal mehr über das österreichische Label Napalm Records erscheinen. Es ist das erste Album der Bingener seit dem Weggang von Sänger Sly im vergangenen Jahr.

VAN CANTO beschreiben ihr kommendes Album wie folgt: „Wenn man in zwölf Jahren sieben Alben veröffentlicht, kann man nicht einrosten. Dennoch ist das neue Album roher und einfach mehr Metal. Es ist das Gemeinschaftswerk aller sieben Bandmitglieder und steckt voller neuer Ideen, ohne dabei den guten alten VAN CANTO-Stil zu vernachlässigen. Wir haben immer noch einen Riesenspaß an dem was wir tun und glauben an uns – ‚Trust In Rust‘!“

Album VÖ: 10.08.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Back In The Lead

02. Javelin

03. Trust In Rust

04. Ride The Sky [Feat. Kai Hansen]

05. Melody

06. Neverland

07. Desert Snake

08. Darkest Days

09. Infinity

10. Hells Bells

11. Heading Home

CD 2: Best Of – Orchestral Versions

01. The Mission [Orchestral Version]

02. Rain [Orchestral Version]

03. Hero [Orchestral Version]

04. Take To The Sky [Orchestral Version]

05. Water Fire Heaven Earth [Orchestral Version]

06. My Voice [Orchestral Version]

07. If I Die In Battle [Orchestral Version]

08. The Higher Flight [Orchestral Version]

09. Unholy [Orchestral Version]

10. The Other Ones [Orchestral Version]

Foto: Napalm Records