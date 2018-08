Van Canto – Offizielles Video zur dritten Single veröffentlicht

06.08.2018

VAN CANTO begeben sich mit der dritten Single auf die Suche nach ihrem „Neverland“. Der Clip ist das offizielle Video zur letzten Singleveröffentlichung des am Freitag, den 10. August erscheinenden Albums „Trust in Rust“. Tatkräftig unterstützt wurde die Band dabei von einigen ihrer Fans, die ebenfalls in dem Video mitwirkten.

Die Band sagt zu „Neverland“: „Der Song versprüht eine außergewöhnliche Atmosphäre – ähnlich wie dieser ganz besondere Zustand zwischen wach sein und schlafen, fast schwebend, irgendwie unwirklich. Die Lyrics sind zu 100% VAN CANTO und die vokalen Arrangements greifen eben jene Atmosphäre durch zahlreiche Harmonie- und Akkordwechsel auf.“

Seht das Video hier:

„Trust in Rust“ kann HIER vorbestellt werden.

Das Album wird folgende Songs enthalten:

01. Back in the Lead

02. Javelin

03. Trust in Rust

04. Ride the Sky (feat. Kai Hansen)

05. Melody

06. Neverland

07. Desert Snake

08. Darkest Days

09. Infinity

10. Hells Bells

11. Heading Home

CD 2: Best Of – Orchestral Versions:

(erhältlich im Digipack)

01. The Mission (Orchestral Versio

02. Rain (Orchestral Version

03. Hero (Orchestral Version

04. Take to the Sky (Orchestral Version)

05. Water Fire Heaven Earth (Orchestral Version)

06. My Voice (Orchestral Version)

07. If I Die in Battle (Orchestral Version

08. The Higher Flight (Orchestral Version)

09. Unholy (Orchestral Version)

10. The Other Ones (Orchestral Version)

Line Up:

Hagen Hirschmann: Lead Vocals

Inga Scharf: Lead Vocals

Ross Thomspon: Higher Rakkatakka Vocals

Stefan Schmidt: Lower Rakkatakka Vocals

Jan Moritz: Pad and Bass Vocals

Ingo Sterzinger: Bass and Backing Vocals

Bastian Emig: Drums and Backing Vocals

Tour Dates:

VAN CANTO

w/ Evertale & Moon Sun

20.09.18 NL – Amsterdam / Melkweg

21.09.18 NL – Vosselaar / Biebob

22.09.18 DE – Oberhausen / Turbinenhalle

23.09.18 DE – Hannover / Musikzentrum

04.10.18 DE – Berlin / Lido

05.10.18 DE – Hamburg / Markthalle

06.10.18 DE – München / Technikum

07.10.18 DE – Frankfurt / Batschkapp

18.10.18 DE – Saarbrücken / Garage

19.10.18 FR – Paris / Petit Bain

20.10.18 CH – Pratteln / Z7

21.10.18 DE – Ludwigsburg / Rockfabrik