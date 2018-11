Venom – neues Album „Storm The Gates“ kommt im Dezember

10.11.2018

Die britischen Heavy Metal-Veteranen und Black Metal-Erfinder VENOM haben drei Jahre nach ihrem letzten Album „From The Very Dephts“ eine neue Platte in Aussicht gestellt. Die neueste Veröffentlichung von Cronos und Co. trägt den Titel „Storm The Gates“ und erscheint am 14. Dezember über Spinefarm Records.

VENOM-Frontmann Conrad „Cronos“ Lant über das neue Album des Trios: „Macht Euch bereit für ein weiteres Killer-Album voller geiler Riffs und brüllendem Wahnsinn! Wir haben zwei Jahre lang hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass dieses Album das Niveau noch weiter hebt und um einen dämonischen Mix aus Altem und Neuem zu erschaffen. Get ready to lay down your souls, Legions!“

Album VÖ: 14. Dezember 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Bring Out Your Dead

02. Notorious

03. I Dark Lord

04. 100 Miles To Hell

05. Dark Night [Of The Soul]

06. Beaten To A Pulp

07. Destroyer

08. The Mighty Have Fallen

09. Over My Dead Body

10. Suffering Dictates

11. We The Loud

12. Immortal

13. Storm The Gates

Foto: Venom