Visions Of Atlantis – seht den Clip zu „The Last Home“

04.09.2018

Die Gothic bzw. Symphonic Metaller VISIONS OF ATLANTIS haben einen Videoclip zu ihrem Song „The Last Home“ veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album, das den Titel „The Deep & The Dark“ trägt und bereits im Februar über Napalm Records in den Handel gekommen ist.

VISIONS OF ATLANTIS beschreiben ihr neues Album so: „Dies ist das Album, von dessen Erschaffung wir immer geträumt haben. Es hat alles, was Fans dieses Genres lieben und wofür die Band gegründet wurde. Dies ist das Herz und die Seele dieser Band und des Symphonic Metal. Wir sind stolz, dass wir nach vier Jahren Arbeit die zehn besten Songs, die die Band anzubieten hat, veröffentlichen können. Das hier ist VISIONS OF ATLANTIS – das hier ist Symphonic Metal.“

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

01. The Deep & The Dark

02. Return To Lemuria

03. Ritual Night

04. The Silent Mutiny

05. Book Of Nature

06. The Last Home

07. The Grand Illusion

08. Dead Reckoning

09. Words Of War

10. Prayer To The Lost

Foto: Visions Of Atlantis / Napalm Records