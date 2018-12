Vltimas – veröffentlichen ihr Debüt „Something Wicked Marches In“ im März

07.12.2018

Die um den ehemaligen MORBID ANGEL-Frontmann David Vincent sowie AURA NOIR-Gitarrist Rune „Blasphemer“ Eriksen versammelten VLTIMAS haben mit „Something Wicked Marches In“ den Titel ihres Debüt-Albums bekannt gegeben. Die Platte wird am 29. März 2019 über Season Of Mist erscheinen.

VLTIMAS-Gitarrist Eriksen über den Song: „Persönlich finde ich, dass jeder Song auf ‚Something Wicked Marches In‘ eine Single sein könnte. Wir haben uns dann für ‚Praevalidus‘ als Erste entschieden – hauptsächlich aufgrund seiner Dringlichkeit und Intensität, aber auch, weil die Nummer am Besten zeigt, worum es in dieser Band und auf diesem Album geht. Lasst die Feier des Bösen beginnen!“

Album VÖ: 29. März 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Something Wicked Marches In

02. Praevalidus

03. Total Destroy!

04. Monolilith

05. Truth And Consequence

06. Last Ones Alive Win Nothing

07. Everlasting

08. Diabolus Est Sanguis

09. Marching On

