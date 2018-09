Voivod – guckt Euch das Video zu „Iconspiracy“ an

14.09.2018

Die aus Kanada stammenden Progressive Thrash Metaller VOIVOD haben einen Videoclip zu ihrem Song „Iconspiracy“ veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album „The Wake“, das am 21. September über Century Media Records erscheinen wird. Hier der Videoclip:

Sänger Denis „Snake“ Bélanger dazu: „Was mir an den VOIVOD-Fans so gut gefällt, ist, dass sie wirklich dazu in der Lage sind, ihre eigene Interpretation der Texte und Storys unserer Songs zu finden. Dieses Video ist ein tolles Abbild von ‚Iconspiracy‘ hat tolle Bilder für die Bedeutung der Handlung gefunden. Unser Dank gilt Costin Chioreanu, einem großartigen Künstler, der schon in der Vergangenheit tolle Arbeit für uns geleistet hat und der mich immer wieder umhaut. Stellt alles in Frage! Iconspiracy!“

Album VÖ: 21. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Obsolete Beings

02. The End Of Dormancy

03. Orb Confusion

04. Iconspiracy

05. Spherical Perspective

06. Event Horizon

07. Always Moving

08. Sonic Mycelium

Foto: Voivod