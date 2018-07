Vreid – Album-Ankündigung inklusive Titeltrack

20.07.2018

Die norwegischen Black Metaller VREID haben mit „Lifehunger“ ein neues Album angekündigt. Die Platte soll am 28. September über ihr Label Season Of Mist in die Läden kommen. Als ersten Vorgeschmack hat die Truppe schon jetzt den Titeltrack als Stream verfügbar gemacht:

VREID über ihr neuestes Album: „Manchmal ist es so dunkel, dass man nur noch das Leben sehen kann. Dieses Album dreht sich um den urgewaltigen Hunger, der uns vorantreibt. Es ist eine Feier unserer kreativen Seele und ein dickes ‚verpiss Dich!‘ an alle Hindernisse auf diesem Weg.“

Album VÖ: 28. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Flowers & Blood

02. One Hundred Years

03. Lifehunger

04. The Dead White

05. Hello Darkness

06. Black Rites In The Black Nights

07. Sokrates Must Die

08. Heimatt

Foto: Vreid