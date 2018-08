Vulcain – neues Album „Vinyle“ kommt im September

30.07.2018

Die französischen Heavy Metal-Veteranen VULCAIN haben ein neues Album mit dem Titel „Vinyle“ angekündigt. Die Platte wird am 28. September über das in Frankreich ansässige Label Season Of Mist in den Handel kommen. Artwork , Titeltrack und Tracklsit sind jetzt schon verfügbar.

VULCAIN über ihr neues Album: „Wir wurden im Vinyl-Zeitalter gebohren und zum Glück existiert das Medium immer noch, nachdem wir es beinahe für immer verloren hätten. Indem wir ‚Vinyle‘ als Namen für das Album und den Titeltack als Single gewählt haben, wollen wir dem Medium, dass uns zum headbangen und träumen gebracht hat, Tribut zollen. Im Zeitalter des Streamings und digitaler Downloads wollen VULCAIN den richtigen Rock-Fans da draußen ihren Respekt erweisen!“

Album VÖ: 28. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Vinyle

02. Héros

03. Backline Music

04. L’Arnaque

05. Darling

06. Décibels

07. Dans Les Livres

08. L’Oseille

09. Borderline

10. Contrôle

11. Motör

Line-Up

Daniel Puzio – Guitar, Vocals

Vincent Puzio – Bass, Backing Vocals

Marc Varez – Drums, Backing Vocals

Foto: Vulcain