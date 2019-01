Walls Of Blood – Glen Drover kehrt mit neuem Projekt zurück

13.01.2019

Unter dem Banner von WALLS OF BLOOD hat der ehemalige MEGADETH-Gitarrist Glen Drover ein neues Projekt ins Leben gerufen, bei dem er etliche prominente Musiker um sich schart. U.a. sind Tim Owens [JUDAS PRIEST, ICED EARTH], Chuck Billy [TESTAMENT], Henning Basse [METALIUM, FIREWIND] und auch Todd LaTorre [QUEENSRŸCHE] vertreten.

Obwohl kein wirkliches Solo-Album ist das WALLS OF BLOOD-Debüt „Imperium“ das erste Album unter der Führung von Glen Drover, das seit sieben Jahren erscheint. Sein Solo-Debüt trägt den Titel „Metalusion“ und ist bereits 2011 in den Handel gekommen. Drover hatte seinen Posten bei MEGADETH drei Jahre zuvor aufgegeben.

Album VÖ: 22. Februar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Leave This World Behind [Feat. Nils K. Rue]

02. Discordia [Feat. Todd La Torre]

03. Waiting To Die [Feat. Chuck Billy]

04. Blood Sacrifice Ritual [Feat. Henning Basse]

05. Tarnished Dream [Feat. Tim Owens]

06. Walls Of Blood [Feat. Matt Cuthbertson]

07. The Fault Of Man [Feat. Henning Basse]

08. Dark Lords Of Sleep [Feat. Dan Cleary]

09. Junkhead [ALICE IN CHAINS-Cover, Feat. Lance Harvill]

10. Seven Spirits [Feat. Henning Basse]

Foto: Glen Drover