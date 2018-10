War Of Thrones – zeigen ein Video zu „Say What“

17.10.2018

Die U.S. Metaller WAR OF THRONES, in deren Reihen sich u.a. Sänger Wade Black [u.a. CRIMSON GLORY, SEVEN WITCHES, LEATHERWOLF] und Gitarrist Rick Renstrom [ROB ROCK] befinden, haben einen Videoclip zu ihrem Song „Say What“ veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem bereits im März erschienenen neuen Album „Conflict In Creation“.

Für die Aufnahmen zu ihrem Erstlingswerk begaben sich WAR OF THRONES ins „Sweet Spot Studio“ mit Tonmeister James Fox. Für das Mastering wendete sich die Band an den U.S. Metal-Spezialisten Maor Appelbaum, der bereits mit Gerne-Ikonen wie ARMORED SAINT oder HALFORD gearbeitet hat.

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

01. Ascending

02. Creation

03. Savior

04. Entranced

05. Damnation

06. Aftermath

07. Say What

08. Kingdom

09. Rule The World

10. Reaction

11. Channeling Demons

12. Descending

Line-Up

Wade Black – Vocals

Rick Renstrom – Guitars

Rich Marks – Bass

Patrick Johansson – Drums

Foto: War Of Thrones