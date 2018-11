Warpath – stellen neuen Song „St. Nihil“ mit Video vor

30.11.2018

Die norddeutschen Thrash Metaller WARPATH haben pünktlich zur Veröffentlichung ihres neuen Albums ein Video zu ihrem Song „St. Nihil“ vorgestellt. Die Nummer kommt von der inzwischen sechsten Platte der Burschen aus Hamburg, die den Titel „Filthy Bastard Culture“ trägt und am 23. November über Massacre Records erschienen ist.

Für den Mix und Mastering ihres neuen Albums „Filthy Bastard Culture“ wendeten sich WARPATH an Eike O. Freese [u.a. DARK AGE, GAMMA RAY, DEEP PURPLE] und die in ihrer Heimatstadt Hamburg verorteten „Chameleon Studios“. Für das Artwork der Platte zeigt sich Chris Hergt verantwortlich.

Album VÖ: 23. November 2018

Das Album enthält folgende Songs:

Tracklist

01. The World Beyond [Intro]

02. Unbroken Soul

03. Back To Zero

04. Filthy Bastard Culture

05. Believe In Me

06. Into The Dark

07. Killing Fields

08. Below The Surface

09. F.U.

10. Violent Starr

11. Slow Motion Violence

12. St. Nihil

13. Nebelkrähe [Bonustrack]

14. For The First Time [Bonustrack]

Line-Up

Dirk „Dicker“ Weiss – Vocals

Flint Razorhead – Guitars

Sören Meyer – Bass

Norman Rieck – Drums

Foto: Markus Erler