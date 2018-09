Warrel Dane – hört den neuen Song „As Fast As The Others“

29.09.2018

Angesichts der für den 26. Oktober geplanten posthumen Veröffentlichung des WARREL DANE-Soloalbums „Shadow Work“ wurde nun mit „As Fast As The Others“ ein weiterer Song vom letzten Album des ehemaligen NEVERMORE- und SANCTUARY-Sängers vorgestellt. Hier die Nummer:

Das letzte Solo-Album von WARREL DANE hört auf den namen „Praises To The War Machine“ und erschien bereits 2008. Für die Aufnahmen zu „Shadow Work“ hatte sich der Sänger nach Sao Paolo begeben, wo die arbeiten bereits nahezu abgeschlossen waren, als er am 13. Dezember 2017 an einem Herzinfarkt in seinem Hotelzimmer starb.

Album VÖ: 26. Oktober 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Ethereal Blessing

02. Madame Satan

03. Disconnection System

04. As Fast As The Others

05. Shadow Work

06. The Hanging Garden [THE CURE-Cover]

07. Rain

08. Mother Is The Word For God

Foto: Warrel Dane