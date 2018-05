We Are Sentinels – neues Projekt mit früherem Iced Earth-Sänger

29.05.2018

Unter dem Banner von WE ARE SENTINELS haben sich der ehemalige ICED EARTH-Sänger Matt Barlow und sein früherer PYRAMAZE-Weggefährte Jonah Weingarten für ein neues Projekt zusammengetan. Am 6. Juli wird das Duo sein selbst betiteltes Debüt-Album europaweit über das Indie-Label SAOL in den Handel bringen. Mit „Kingdom In Winter“ gibt es bereits einen ersten Song zu hören:

Hinter WE ARE SENTINELS verbirgt sich dabei kein Metal-Projekt im klassischen Sinne: Barlow und Weingarten kombinieren in ihrer Musik weitläufige Orchester-Arrangements mit Klavier und wuchtigen Drums, angeführt vom Gesang des ehemaligen ICED EARTH-Fronters. Inspiriert werden die beiden Musiker vom Soundtrack ihrer liebsten Science Fiction- und Fantasy-Filme sowie von ihrer gemeinsamen Begeisterung für alles, was mit Heavy Metal zu tun hat.

Matt Barlow sang von 1993 bis 2003 bei ICED EARTH, ehe er die Band verließ und durch Tim „Ripper“ Owens [Ex-JUDAS PRIEST] ersetzt wurde. 2007 schloss er sich der Truppe aus Florida erneut an, musste sie jedoch 2011 aufgrund seiner Verpflichtungen als Polizeibeamter erneut verlassen. 2008 nahm Barlow zudem das Album „Immortal“ mit den dänischen Power Metallern PYRAMAZE auf, wobei er seinen jetzigen WE ARE SENTINELS-Kollegen Jonah Weingarten kennenlernte.

Album VÖ: 06.07.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. From My Tower

02. My Only Sin

03. Life, Death, Rebirth

04. Kingdom In Winter

05. Dreaming In Winter

06. Battle In Winter

07. In Memoriam

08. Sirens Of Odysseus

09. Miracle

10. Soul On Fire

11. Holy Diver

Line-Up

Matt Barlow – Vocals, Lyrics, Choirs

Jonah Weingarten – Keyboards, Piano, Percussion, Orchestration

Foto: We Are Sentinels