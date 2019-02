West Bound – stellen Video zu „Dance Of Life“ bereit

23.02.2019

Die u.a. um Gitarrist Roy Z [HALFORD, BRUCE DICKINSON] und Sänger Chas West [LYNCH MOB, RESURRECTION KINGS] versammelten Hard Rocker WEST BOUND haben ein Video zu ihrem Song „Dance Of Life“ ins Netz gestellt. Die Nummer kommt von ihrem am 22. Februar erschienenen Debüt-Album „Volume I“.

WEST BOUND selbst nennen Bands wie WHITESNAKE, DEEP PURPLE, FOREIGNER, AEROSMITH oder VAN HALEN als ihre größten Einflüsse – da ist es nur passend, das Drummer Brian Tichy, der bereits bei mehreren dieser Formationen hinter der Schießbude saß, zwei Songs auf „Volume I“ mitgeschrieben und eingespielt hat.

Album VÖ: 22. Februar 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Never Surrender

02. Dance Of Life

03. Ain’t Gonna Drown

04. Beautiful Dream

05. Nothing

06. Roll The Bones

07. On My Own

08. Keeper Of The Flame

09. Turn To You

10. No Room For Sympathy

11. Traveller

Line-Up

Chas West – Vocals

Roy Z – Guitars

Jimmy Burkard – Guitars

Jason Cornwell – Bass

Dave „Chilli“ Moreno – Drums

Gastmusiker:

Brian Tichy – Drums

Foto: West Bound