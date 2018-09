Westfield Massacre – neues Lyric-Video zu „Love To Hate“ ist da

10.09.2018

Die Herren von WESTFIELD MASSACRE, in deren Reihen u.a. Sänger Seann Nicols [Ex-ADLER’S APPETITE, Ex-QUIET RIOT, Ex-Bobby Blotzer’s RATT] musiziert, haben ein Lyric-Video zu ihrem Song „Love To Hate“ veröffentlicht. Der Song kommt von ihrem neuen Album „Salvation“, das am 26. Oktober in die Läden kommen soll.

Das neue WESTFIELD MASSACRE-Album wurde von Rich Mouser im kalifornischen „The Mouse House Studio“ gemischt und gemastert. Mouser arbeitete zuvor mit Bands wie WEEZER und DREAM THEATER sowie mit dem tragischerweise verstorbenen SOUNDGARDEN-Frontmann CHRIS CORNELL.

Album VÖ: 26. Oktober 2018

Line-Up

Seann Nicols – Vocals

Stephen Brewer – Guitars

Luis Kalil – Guitar

Erik Tisinger – Bass

Dio Britto – Drums

Foto: Seann Nicols