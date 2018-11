Whitechapel – kündigen neues Album „The Valley“ mit „Brimstone“-Single an

06.11.2018

Die aus Knoxville, Tennessee stammenden Deathcore-Überflieger WHITECHAPEL haben mit „The Valley“ ein neues Album angekündigt. Mit „Brimstone“ haben die Herren bereits eine erste Single des am 29. März über Metal Blade Records erscheinenden Albums als Vorgeschmack veröffentlicht:

WHITECHAPEL-Gitarrist Alex Wade über das Album: „Phil ist in seinen Texten immer ehrlich mit den Widrigkeiten, die er als Kind erlebt hat, umgegangen und ich denke, dass wir das auf diesem Album in ein besseres Licht rücken. Ich glaube, unsere Musik bedeutet für Phil auch die Befreiung von seiner Vergangenheit – die Möglichkeit, es rauszulassen und darüber zu sprechen – und hoffentlich findet jeder, der Ähnliches erleben musste und es hört, ebenfalls etwas Erleichterung dadurch.“

Album VÖ: 29. März 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. When A Demon Defiles A Witch

02. Forgiveness Is Weakness

03. Brimstone

04. Hickory Creek

05. Black Bear

06. We Are One

07. The Other Side

08. Third Depth

09. Lovelace

10. Doom Woods

Foto: Whitechapel