Whitesnake – kündigen neues Album „Flesh & Blood“ für Mai an

21.02.2019

Die britisch-amerikanischen Hard Rock- und Heavy Metal-Legenden WHITESNAKE haben mit „Flesh & Blood“ den Titel ihres nächsten Albums bekannt gegeben. Die Platte wird hierzulande am 10. Mai über das italienischen Label Frontiers Music erscheinen. Mit „Shut Up & Kiss Me “ gibt es bereits eine Single mit Videoclip:

WHITESNAKE-Frontmann David Coverdale über den neuen Song: „In der Welt gibt es ziemlich viel negative Energie, also wollten wir einen gut gelaunten Song schreiben, in dem es darum geht, sich in eine tolle Frau zu verlieben. Es geht um eine Situation, in der Du Dir viel zu viele Gedanken machst und sie sieht Dich nur an, nimmt die Zügel in die Hand und sagt ‚Halt den Mund und küss mich!'“

Album VÖ: 10. Mai 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Good To See You Again

02. Gonna Be Alright

03. Shut Up & Kiss Me

04. Hey You [You Make Me Rock]

05. Always & Forever

06. When I Think Of You [Color Me Blue]

07. Trouble Is Your Middle Name

08. Flesh & Blood

09. Well I Never

10. Heart Of Stone

11. Get Up

12. After All

13. Sands Of Time

Foto: Whitesnake