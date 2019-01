Witherfall – kündigen neue EP namens „Vintage“ an

21.01.2019

Die um den ICED EARTH-Gitarristen Jake Dreyer versammelten U.S. Metaller WITHERFALL haben mit „Vintage“ eine neue EP angekündigt. Die immerhin sechs Songs umfassende Platte soll am 22. März über Century Media Records in die Läden kommen. Bereits jetzt gibt es ein Lyric-Video zum elfminütigen [!] Titeltrack:

WITHERFALL über die kommende Platte: „Während des Songwritings zu ‚A Prelude To Sorrow‘ haben wir zwei Cover-Songs aufgenommen, die eine etwas andere Seite der Band zeigen. Eine düstere und nachdenkliche Version des TOM PETTY-Songs ‚I Won’t Back Down‘ und eine epische Version des HELLOWEEN-Klassikers ‚A Tale That Wasn’t Right‘. Mit der Ankündigung der ‚Acoustic Adventures‘-Tour mit SONATA ARCTICA haben wir beschlossen, diese beiden Songs zusammen mit akustischer Fassungen einiger WITHERFALL-Songs zu veröffentlichen.“

Album VÖ: 22. März 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Vintage Medley

Vintage I

Nobody Sleeps Here…

Vintage II

02. A Tale That Wasn’t Right [HELLOWEEN-Cover]

03. Ode To Despair [Acoustic]

04. The Long Walk Home [December]

05. I Won’t Back Down [TOM PETTY-Cover]

06. Vintage [Album Version]

Foto: Dragon Productions