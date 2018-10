Witherfall – präsentieren ihr neues Video „Moment Of Silence“

08.10.2018

Die amerikanischen Melodic Metaller WITHERFALL haben mit „Moment Of Silence“ einen weiteren Song inklusive passendem Videoclip bereitgestellt. Die Nummer kommt von ihrem neuen Album „A Prelude To Sorrow“, die hierzulande am 2. November über Century Media in die Läden kommen soll.

WITHERFALL erklären zu ihrem neuen Album: „‚A Prelude To Sorrow‘ ist ein Konzeptalbum, aber nicht in dem Sinne, in dem die meisten Leute den Begriff heutzutage verstehen. Dies ist keine Geschichte, in der jeder Song als einzelnes Kapitel funktioniert. Die Inspiration kommt aus der extrem dunklen Realität des Todes unseres Drummers und Freundes Adam Sagan.“

Album VÖ: 02. November 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. A Prelude To Sorrow

02. We Are Nothing

03. Moment Of Silence

04. Communion Of The Wicked

05. Maridian’s Visitation

06. Shadows

07. Ode To Despair

08. The Call

09. Vintage

10. Epilogue

Line-Up

Jake Dreyer – Guitar

Joseph Michael – Vocals, Keyboards

Anthony Crawford – Bass

Fili Bibiano – Guitar

Steve Bolognese – Drums

Foto: Dragon Productions