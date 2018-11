Within Temptation – stellen Euch den neuen Song „Raise Your Banner“ vor

17.11.2018

Die holländischen Gothic Metaller WITHIN TEMPTATION haben ein offizielles Lyric-Video zu ihrem Song „Raise You Banner“ ins Netz gestellt. Die Nummer kommt natürlich von ihrem neuen Album, das den Titel „Resist“ tragen wird und am 14. Dezember über Spinefarm Records erscheinen soll. Hier der Clip:

In „Raise Your Banner“ taucht IN FLAMES-Sänger Anders Fridén als Gastsänger auf. Neben Fridén begrüßen WITHIN TEMPTATION auf ihrem neuen Album noch weitere Gastmusiker: Auch PAPA ROACH-Frontmann Jacoby Shaddix und Jasper Steverlinck von ARID steuerten Gastbeträge zu „Resist“ bei.

Album VÖ: 14. Dezember 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Reckoning [Feat. Jacoby Shaddix]

02. Endless War

03. Raise Your Banner [Feat. Anders Fridén]

04. Supernova

05. Holy Ground

06. In Vain

07. Firelight [Feat. Jasper Steverlinck]

08. Mad World

09. Mercy Mirror

10. Trophy Hunter

Foto: Within Temptation