Within Temptation – zeigen den Videoclip zu „Raise Your Banner“

30.11.2018

Nachdem die Gothic Metaller WITHIN TEMPTATION ihren Song „Raise Your Banner“ schon vor einiger Zeit vorgestellt haben, hat die Truppe nun das passende Video nachgereicht. Die Nummer kommt natürlich von ihrem neuen Album, das den Titel „Resist“ tragen wird und am 14. Dezember über Spinefarm Records erscheinen soll. Hier der Clip:

WITHIN TEMPTATION-Sängerin Sharon Den Adel über die Nummer: „Ich habe den Song ursprünglich für mein Solo-Projekt MY INDIGO geschrieben, aber dann fühlte er sich dafür zu düster an. Dennoch war und ist es einer meiner Lieblingssongs – sogar noch mehr, weil Jasper ihn mit mir singt. Ich denke, dass er einer der besten Alternative Rock-Sänger der Welt ist. Er ist Belgiens best-gehütetes Geheimnis.“

Album VÖ: 14. Dezember 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. The Reckoning [Feat. Jacoby Shaddix]

02. Endless War

03. Raise Your Banner [Feat. Anders Fridén]

04. Supernova

05. Holy Ground

06. In Vain

07. Firelight [Feat. Jasper Steverlinck]

08. Mad World

09. Mercy Mirror

10. Trophy Hunter

Foto: Within Temptation