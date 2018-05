Wolfen – erster Videoclip zum neuen Album

29.05.2018

Die Kölner Metaller WOLFEN haben mit „Genetic Sleepers“ ein neues Video veröffentlicht. Die Nummer kommt von ihrem nächsten Album, das den Titel „Rise Of The Lycans“ tragen und am 22. Juni über Pure Steel Records erscheinen wird.

„Rise Of The Lycans“ stellt das mittlerweile sechste Album der rheinländischen Power Metaller da und wurde von WOLFEN in neuer Besetzung eingespielt: Für Schlagzeuger Holger Bloempott übernahm Siegfried Grütz, der bereits zwischenzeitlich bei den Kölnern ausgeholfen hatte. Zudem begrüßte die Band mit Andreas Doetsch jüngst einen neuen Gitarristen in ihren Reihen.

Neben den typischen WOLFEN-Trademarks bietet „Rise Of The Lycans“ auch Neues: Die Band versucht sich auf ihrem kommenden Album erstmals an einer Konzept-Story und hat dafür vier Songs geschrieben, die inhaltlich aufeinander aufbauen. Aufgenommen wurde das Album in den „Gernhart Studios“, wobei Martin Buchwalter als Produzent eingesetzt wurde.

Album VÖ: 22.06.2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Rebirth Of The Regulators

02. Genetic Sleepers

03. Forgotten Dreams

04. Xenophobia

05. Science And Religion

06. Timekeeper

07. Rise Of The Lycans

08. Succubus

09. New World Order

Line-Up

Andreas von Lipinksi – Vocals

Frank J. Noras – Guitars

Nicolas Filter – Bass

Andreas Doetsch – Guitars

Sigfried Grütz – Drums

Foto: Wolfen