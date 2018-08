Wolfheart – präsentieren Video zu „Breakwater“

14.08.2018

Die finnischen Melodic Death Metaller WOLFHEART haben einen Videoclip zu ihrem Song „Breakwater“ ins Netz gestellt. Der Titel kommt von ihrem neuen Album, das auf den Namen „Constellation Of The Black Light“ hören und am 28. September über Napalm Records erscheinen wird.

WOLFHEART-Bandkopf Tuomas Saukkonen über den Track: „Es war erneut in jeder Hinsicht ein Abenteuer, diesen Prozess von Anfang bis Ende mitzuerleben. Es bedeutete zum Beispiel, durch zwei-Grad-kaltes Gletscherwasser zu schwimmen und zu erleben, wie sich Plastikteile unseres Equipments verflüssigten. Und das Abenteuer geht weiter, denn ‚Breakwater‘ ist erste der erste Teil von insgesamt drei Videos, die eine größere Geschichte erzählen.“

Album VÖ: 28. September 2018

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Everlasting Fall

02. Breakwater

03. The Saw

04. Forge With Fire

05. Defender

06. Warfare

07. Valkyrie

Line-Up

Tuomas Saukkonen – Guitar, Vocals

Mika Lammassaari – Lead Guitar

Joonas Kauppinen – Drums

Lauri Silvonen – Bass, Backing Vocals

Foto: Mike Sirèn