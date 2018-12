Wolves In The Throne Room – unterschreiben bei Century Media Records

20.12.2018

Century Media Records haben eine Partnerschaft mit WOLVES IN THE THRONE ROOM und deren Label Artemisia Records geschlossen. Im Frühjahr 2019 werden sich die Black Metaller aus Olympia, Washington zusammen mit BEHEMOTH sowie ihren neuen Label-Kollegen AT THE GATES auf Tour durch Europa begeben.

WOLVES IN THE THRONE ROOM kommentieren: „Century Media Records haben über die Jahre unzählige großartige Alben hervorgebracht und es ist inspirierend, Teil dieses Legendären Metal-Labels zu werden. Derzeit schreiben wir das, was das siebte WOLVES IN THE THRONE ROOM-Album werden wird! Wir vertrauen Century Media absolut damit, dass sie unserem geliebten Wolfcult in Europa unsere Musik bringen werden. Vorwärts!“

Foto: Veleda Thorsson