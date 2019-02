Yngwie Malmsteen – verspricht neues Cover-Album „Blue Lightning“ für März

01.02.2019

Der schwedische Gitarrenvirtuose YNGWIE MALMSTEEN hat mit „Blue Lightning“ ein neues Cover-Album angekündigt. Neben wenigen Eigenkompositionen interpretiert Malmsteen darauf u.a. Klassiker der BEATLES, ROLLING STONES oder DEEP PURPLE. Veröffentlichungstermin ist der 29. März 2019.

YNGWIE MALMSTEEN, der seit einiger Zeit auch wieder den Gesang auf seinen Alben übernommen hat, versucht sich mit „Blue Lightning“ nicht das erste Mal an einem Cover-Album. Bereits 1996 zollte er auf „Inspiration“ seinen Vorbildern Tribut, damals allerdings noch mit Mark Boals, Joe Lynn Turner und Jeff Scott Soto am Gesang.

Album VÖ: 29. März 2019

Das Album wird folgende Songs enthalten:

Tracklist

01. Blue Lightning

02. Foxey Lady [JIMI HENDRIX]

03. Demon’s Eye [DEEP PURPLE]

04. 1911 Strut

05. Blue Je.an Blues [ZZ TOP]

06. Purple Haze [JIMI HENDRIX]

07. While My Guitar Gently Weeps [THE BEATLES]

08. Sun’s Up Top’s Down

09. Peace, Please

10. Paint It Black [THE ROLLING STONES]

11. Smoke On The Water [DEEP PURPLE]

12. Forever Man [ERIC CLAPTON]

Foto: Yngwie Malmsteen