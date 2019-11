Blind Guardian Twilight Orchestra – Legacy Of The Dark Lands

Line-Up

Hansi Kürsch

André Olbrich



Tracklist



01. 1618 Overture

02. The Gathering

03. War Feeds War

04. Comets And Prophecies

05. Dark Clouds Rising

06. The Ritual

07. In The Underworld

08. A Secret Society

09. The Great Ordeal

10. Bez

11. In The Red Dwarf’s Tower

12. Into The Battle

13. Treason

14. Between The Realms

15. Point Of No Return

16. The White Horseman

17. Nephilim

18. Trial And Coronation

19. Harvester Of Souls

20. Conquest Is Over

21. This Storm

22. The Great Assault

23. Beyond The Wall

24. A New Beginning